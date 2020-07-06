Меркель і Макрон зроблять спробу допомогти Косову і Сербії поновити діалог

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть в п'ятницю відеосаміт з лідерами Сербії і Косова.

Про це повідомило у понеділок джерело в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

За словами джерела, саміт відновить діалог між Сербією і її колишній автономною провінцією Косовом, який зупинився 18 місяців тому.

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Очікується, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті приєднаються до лідерів Франції і Німеччини, а також глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля за допомогою відеоконференції в п'ятницю.

Пізніше в неділю двоє балканських лідерів зустрінуться особисто в Брюсселі, щоб відновити діалог.

Після зриву процесу діалогу під керівництвом ЄС США прагнули провести переговори в Білому домі минулого місяця. Хоті відмовився від них після того, як міжнародні прокурори висунули звинувачення президенту Косова Хашиму Тачі у військових злочинах.

Очікується, що Хоті і Вучич відвідають Макрона перед самітом, у вівторок і четвер відповідно.