Меркель и Макрон попытаются помочь Косову и Сербии возобновить диалог
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут в пятницу видеосаммит с лидерами Сербии и Косова.
Об этом сообщил в понедельник источник в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.
По словам источника, саммит возобновит диалог между Сербией и ее бывшей автономной провинцией Косово, который остановился 18 месяцев назад.
Ожидается, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Авдулла Хоти присоединятся к лидерам Франции и Германии, а также главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с помощью видеоконференции в пятницу.
Позже в воскресенье двое балканских лидеров встретятся лично в Брюсселе, чтобы восстановить диалог.
После срыва процесса диалога под руководством ЕС США стремились провести переговоры в Белом доме в прошлом месяце. Хоти отказался от них после того, как международные прокуроры предъявили обвинения президенту Косова Хашиму Тачи в военных преступлениях.
Ожидается, что Хоти и Вучич посетят Макрона перед саммитом, во вторник и четверг соответственно.