Меркель и Макрон попытаются помочь Косову и Сербии возобновить диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут в пятницу видеосаммит с лидерами Сербии и Косова.

Об этом сообщил в понедельник источник в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По словам источника, саммит возобновит диалог между Сербией и ее бывшей автономной провинцией Косово, который остановился 18 месяцев назад.

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Ожидается, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косова Авдулла Хоти присоединятся к лидерам Франции и Германии, а также главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю с помощью видеоконференции в пятницу.

Позже в воскресенье двое балканских лидеров встретятся лично в Брюсселе, чтобы восстановить диалог.

После срыва процесса диалога под руководством ЕС США стремились провести переговоры в Белом доме в прошлом месяце. Хоти отказался от них после того, как международные прокуроры предъявили обвинения президенту Косова Хашиму Тачи в военных преступлениях.

Ожидается, что Хоти и Вучич посетят Макрона перед саммитом, во вторник и четверг соответственно.