В МЗС нагадали, як уникнути проблем під час "посткоронавірусних" подорожей

Міністерство закордонних справ України нагадало, на що необхідно звернути увагу під час планування подорожі за кордон, щоб не повторити історію українців, яких не впустили до Греції.

Як пише "Європейська правда", таку пам'ятку МЗС розмістило на офіційних сторінках.

В МЗС радять почати планування подорожі з ретельного з'ясування, чи вона справді можлива – через офіційні джерела. Для цього рекомендують зв'язатися з авіакомпанією та туроператорами й уточнити у них стан карантинних обмежень в країні призначення і статус бронювання.

"Ситуація може змінюватись, тож перебувайте з оператором на постійному зв‘язку", - наголошують у відомстві.

Одночасно необхідно уточнити інформацію у дипломатичному представництві України у країні призначення, а також її посольстві в Україні.

По-друге, зазначає МЗС, потрібно продумати свої дії на випадок, якщо під час подорожі виникнуть проблеми. Зокрема – пересвідчитись, що покриває страховий поліс і чи дає він гарантії на випадок інфікування коронавірусом; мати запас грошей на випадок скасування рейсів чи інших форс-мажорів; підготувати запас необхідних ліків та додатково перевірити стан здоров’я перед поїздкою, якщо маєте якісь хронічні проблеми.

В МЗС нагадують, що умови в’їзду чи транзитного проїзду можна перевірити за інтерактивною мапою МЗС.

Детальніше про те, як стала можливою ситуація з українцями, які вже третю добу ночують в ізоляторі аеропорту Афін, читайте у статті "Європейської правди": Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу.