В МИД напомнили, как избежать проблем во время "посткоронавирусных" путешествий

Министерство иностранных дел Украины напомнило, на что необходимо обратить внимание при планировании путешествия за границу, чтобы не повторить историю украинцев, которых не пустили в Грецию.

Как пишет "Европейская правда", такую ​​памятку МИД разместил на официальных страницах.

В МИД советуют начать подготовку путешествия с тщательного выяснения, действительно ли оно возможно - через официальные источники. Для этого рекомендуют связаться с авиакомпанией и туроператорами и уточнить у них состояние карантинных ограничений в стране назначения и статус бронирования.

"Ситуация может меняться, поэтому находитесь с оператором на постоянной связи", - отмечают в ведомстве.

Одновременно необходимо уточнить информацию в дипломатическом представительстве Украины в стране назначения, а также ее посольстве в Украине.

Во-вторых, отмечает МИД, нужно продумать свои действия на случай, если во время путешествия возникнут проблемы. В частности - убедиться, что покрывает страховой полис и дает ли он гарантии на случай инфицирования коронавирусом; иметь запас денег на случай отмены рейсов или других форс-мажоров; подготовить запас необходимых лекарств и дополнительно проверить состояние здоровья перед поездкой, если есть какие-то хронические проблемы.

Для начала условия въезда или транзитного проезда можно проверить на интерактивной карте МИД.

Подробнее о том, как стала возможной ситуация с украинцами, которые уже третьи сутки ночуют в изоляторе аэропорта Афин, читайте в статье "Европейской правды": Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса.