Більшість посольств і консульств України відновили прийом громадян - МЗС

Більшість посольств та консульств України за кордоном відновили прийом громадян після того, як вони були переведені на дистанційний режим через пандемію коронавірусу.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Станом на 7 липня повністю або частково відновлено консульський прийом громадян у 105 посольствах та консульствах України, загалом їх 116. Для нас допомога українцям за кордоном залишається пріоритетом, тому ми скрізь, де можемо, відновлюємо консульський прийом", - сказав Кулеба.

11 закордонних дипломатичних установ продовжують дистанційний режим роботи. Вони розташовані у країнах, де пандемічна ситуації є особливо складною.

З режимом роботи кожної конкретної установи можна ознайомитися на сайті МЗС України.

Раніше в МЗС повідомили, що існує вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Євросоюзу попри загальну заборону на в’їзд через пандемію коронавірусу.

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