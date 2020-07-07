Большинство посольств и консульств Украины возобновили прием граждан - МИД

Большинство посольств и консульств Украины за рубежом возобновили прием граждан после того, как они были переведены на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщает "Европейская правда".

"По состоянию на 7 июля полностью или частично восстановлено консульский прием граждан в 105 посольствах и консульствах Украины, всего их 116. Для нас помощь украинцам за рубежом остается приоритетом, поэтому мы везде, где можем, восстанавливаем консульский прием", - сказал Кулеба.

11 иностранных дипломатических учреждений продолжают дистанционный режим работы. Они расположены в странах, где пандемическая ситуации особенно сложная.

С режимом работы каждого конкретного учреждения можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

Ранее в МИД сообщили, что существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Евросоюза несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса