Кілька англійських пабів зачиняються, щойно відкрившись, через коронавірус у клієнтів

Деякі паби Англії, щойно відкрившись після карантину, змушені знову зачинитися після того, як у декількох клієнтів підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Щонайменш трьом пабам, щойно відновивши роботу, довелося тимчасово закритися після того, як у їхніх нещодавніх клієнтів підтвердили коронавірус.

Одному з закладів клієнт зателефонував особисто та попередив, що у нього виявили Covid-19.

Ще в одному закладі коронавірус підтвердили серед контактів родини одного з працівників.

Працівники тепер очікують на результати тесту та намагаються попередити про ризик зараження своїх клієнтів. Приміщення закладів продезінфікують.

За "після карантинними правилами", пабам рекомендують записувати час перебування своїх клієнтів та їхні контакти і зберігати цю інформацію протягом 21 днів – на випадок, якщо потім потрібно буде попередити їх про ризик зараження.

Люди можуть відмовитися надавати інформацію, але у такому разі заклади мають право відмовити в обслуговуванні.

Нагадаємо, минулої суботи в Англії після чергового послаблення карантину запрацювали паби, ресторани й перукарні.