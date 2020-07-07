Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Венгрия пожаловалась Зеленскому, что тонет в карпатском мусоре

Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны, ожидает падения на 8,7%

Кулеба: украинцев, которых не пустили в Грецию, не депортируют

Восемь "на вход", пятеро "на выход": во Франции объявили новый состав правительства






Несколько английских пабов закрываются, только открывшись, из-за коронавируса у клиентов

Вторник, 7 июля 2020, 13:50

Некоторые пабы Англии, только открывшись после карантина, вынуждены снова закрыться после того, как у нескольких клиентов подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Как минимум трем пабам, только возобновив работу, пришлось временно закрыться после того, как у их недавних клиентов подтвердили коронавирус.

Одному из заведений клиент позвонил лично и предупредил, что у него обнаружили  COVID-19.

Еще в одном заведении коронавирус подтвердили среди контактов семьи одного из сотрудников.

Работники теперь ожидают результатов теста и пытаются предупредить о риске заражения своих клиентов. Помещение учреждений продезинфицировать.

Согласно "посткарантинным правилам", пабам рекомендуют записывать время пребывания своих клиентов и их контакты и хранить эту информацию в течение 21 дня - на случай, если потом нужно будет предупредить их о риске заражения.

Люди могут отказаться предоставлять информацию, но в таком случае учреждения вправе отказать в обслуживании.

Напомним, в минувшую субботу в Англии после очередного ослабления карантина заработали пабы, рестораны и парикмахерские.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Коронавирус Карантин
powered by lun.ua