Несколько английских пабов закрываются, только открывшись, из-за коронавируса у клиентов
Некоторые пабы Англии, только открывшись после карантина, вынуждены снова закрыться после того, как у нескольких клиентов подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Как минимум трем пабам, только возобновив работу, пришлось временно закрыться после того, как у их недавних клиентов подтвердили коронавирус.
Одному из заведений клиент позвонил лично и предупредил, что у него обнаружили COVID-19.
Еще в одном заведении коронавирус подтвердили среди контактов семьи одного из сотрудников.
Работники теперь ожидают результатов теста и пытаются предупредить о риске заражения своих клиентов. Помещение учреждений продезинфицировать.
Согласно "посткарантинным правилам", пабам рекомендуют записывать время пребывания своих клиентов и их контакты и хранить эту информацию в течение 21 дня - на случай, если потом нужно будет предупредить их о риске заражения.
Люди могут отказаться предоставлять информацию, но в таком случае учреждения вправе отказать в обслуживании.
Напомним, в минувшую субботу в Англии после очередного ослабления карантина заработали пабы, рестораны и парикмахерские.