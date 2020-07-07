Швейцарія встановила карантин для приїжджих з "ризикових" країн, Україна поза списком

Швейцарія встановила карантин для прибуваючих з так званих країн "високого ризику" і штрафуватиме за його порушення.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на The Local.

У понеділок перші подорожуючі до Швейцарії відправилися на карантин - у тому числі мандрівники з США і балканських країн.

Незважаючи на те, що вимога про 10-денний термін обсервації передбачає особисту відповідальність тих, кому належить проходити карантин, за ними стежитимуть за телефоном і, можливо, вдома.

Люди, які навмисно не дотримуються умов карантину, наприклад, виходячи на вулицю або приймаючи гостей, можуть бути оштрафовані на суму до 10 000 швейцарських франків.

Люди, які роблять це через недбалість, тобто, не знаючи вимоги про карантин, будуть оштрафовані на суму до 5000 франків.

У швейцарський список країн "високого ризику" входять 28 країн, в тому числі США, Росія, Швеція і Білорусь. України в списку немає.