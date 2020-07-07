Швейцария установила карантин для приезжих из "рисковых" стран, Украина не в списке

Швейцария установила карантин для прибывающих из так называемых стран "высокого риска" и будет штрафовать за его нарушение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В понедельник первые путешественники в Швейцарию отправились на карантин - в том числе путешественники из США и балканских стран.

Несмотря на то, что требование о 10-дневном сроке обсервации предусматривает личную ответственность тех, кому предстоит проходить карантин, за ними будут следить по телефону и, возможно, дома.

Люди, которые намеренно не соблюдают условия карантина, например, выходя на улицу или принимая гостей, могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 швейцарских франков.

Люди, которые делают это из-за небрежности, то есть не зная требования о карантине, будут оштрафованы на сумму до 5000 франков.

В швейцарский список стран "высокого риска" входят 28 стран, в том числе США, Россия, Швеция и Беларусь. Украины в списке нет.