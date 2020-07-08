Чорногорія спростила в'їзд для туристів з України, пускатиме без тесту

Чорногорія спростила в'їзд для мандрівників з України, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить поява України у "зеленому списку" на сайті Інституту громадського здоров‘я Чорногорії.

Україна тепер вказана у списку країн на сайті установи як "країна, з якої можливо в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень, пов’язаних з COVID-19".

Це підтверджує і посольство України у Чорногорії.

"Інститут громадського здоров‘я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн, що означає відсутність вимоги тестування. Вітаємо", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що за критеріями України Чорногорія знаходиться у "червоному списку", відтак після повернення звідти необхідно відбути карантин або здати тест.

Останнім часом епідеміологічна ситуація у Чорногорії погіршилася. Країна, яка наприкінці травня-початку червня оголосила про завершення епідемії та назвала себе "вільною від коронавірусу", з того часу зареєструвала понад 500 нових випадків.

Вчора Чорногорія додатково посилила карантин, обмеживши час роботи ресторанів та зачинивши дитсадки. В окремих муніципалітетах запровадили жорсткіші обмеження.

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