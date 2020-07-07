Чорногорія, нещодавно "вільна від коронавірусу", далі посилює карантин

Чорногорія, яка на початку червня оголошувала про завершення епідемії, знову посилює карантин для стримування коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Національний координаційний орган Чорногорії з інфекційних хвороб (NКТ) ухвалив рішення про посилення карантину у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

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Наступні сім днів кафе й ресторани країни зможуть працювати максимум до опівночі. У низці муніципалітетів Північного регіону, де ситуація особливо загрозлива, їхню роботу призупиняють на тиждень.

Державні та приватні дитсадки йдуть на карантин. Бізнесу і державним органам рекомендовано перевести працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Вже у третьому муніципалітеті Північного регіону – Плевлі, на додачу до Бєло Полє та Беране, запроваджують жорсткіші обмеження.

Буде заборонено збиратися групами більше двох осіб у відкритому громадському місці, крім членів родини, що живуть разом, або "осіб, які виконують регулярні робочі завдання". Це ж правило поширюється на легкові авто. Збиратися вдома у друзів чи родичів також заборонено.

Також забороняють богослужіння з вірянами. Маски обов'язкові у всіх громадських місцях.

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Крім того, Чорногорія запроваджує обов’язковий карантин під наглядом для осіб, які прибувають з Сербії.

"Кількість активних випадків у Республіці Сербія, особливо в районі вздовж кордону з Чорногорією, вимагає найжорсткішого епідеміологічного нагляду. Тому осіб, які в'їжджають до Чорногорії з Республіки Сербія, не буде відправлено на домашню самоізоляцію, але виключно на карантин у приміщеннях, призначених державою для цього заходу", - йдеться у рішенні NКТ.

Нагадаємо, наприкінці травня Чорногорія, населення якої складає близько 620 тисяч осіб, проголосила себе "першою у Європі країною, що поборола коронавірус" - в країні не залишилося жодного активного випадку захворювання, а 2 червня офіційно оголосила про завершення епідемії в країні.

Проте невдовзі знову виявили нових хворих. З початку червня їхня кількість зросла до 517, п’ятеро людей померли. За минулу добу зареєстрували 60 випадків.

Попередні карантинні обмеження Чорногорія оголосила 26 червня.