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Черногория упростила въезд для туристов из Украины, будет пускать без теста

Среда, 8 июля 2020, 08:16

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из появления Украины в "зеленом списке" на сайте Института общественного здоровья Черногории.

Теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как "страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19".

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Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в" зеленый "список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по критериям Украины Черногория находися в "красном списке": после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя "свободной от коронавируса", с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.

Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.

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