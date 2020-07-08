Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еще одна туристка из Украины застряла в аэропорту Афин

Черногория упростила въезд для туристов из Украины, будет пускать без теста

Задержанных в аэропорту Афин украинцев отпустили в Киев, трем позволили остаться в Греции

Вице-премьер рассказала, какие перспективы открытия границ ЕС для украинцев






Британия подарила украинским пограничникам 10 современных квадрокоптеров

Среда, 8 июля 2020, 10:32

Великобритания подарила украинским пограничникам десять современных квадрокоптеров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет "Европейская правда".

Это 10 новых квадрокоптеров DJI MAVIC различных модификаций, которые могут осуществлять запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе. 

 

Общая стоимость беспилотников - более 1,2 млн гривен.

"Современная техника, которая позволяет днем ​​и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, получена в рамках двустороннего сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы и посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине", - сообщает Госпогранслужба.

Новые дроны отправляют на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Британская сторона также обеспечит обучение персонала, который будет использовать беспилотники.

"Беспилотные летательные аппараты являются эффективными помощниками украинских пограничников, особенно на труднопроходимых участках местности", - отмечают в ведомстве.

Напомним, вчера министерство обороны Эстонии передало для украинских военных 2400 пистолетов Макарова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua