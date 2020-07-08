Ще одна туристка з України застрягла в аеропорту Афін

Ще одна громадянка України, яка сподівалася відпочити у Греції, застрягла в аеропорту Афін.

Про це повідомило посольство України у Греції в коментарі "Європейській правді".

За словами посла Сергія Шутенка, вона виявилася єдиною пасажиркою з двох вчорашніх рейсів з України, яка не мала права на перетин кордону.

"З двох рейсів, які прибули у вівторок до Афін, маємо лише одну громадянку, яка не дослухалася рекомендацій і полетіла до Греції з туристичною метою. Її, звісно, не пустили, і зараз вона, так само як і попередня група, чекає в аеропорту на повернення в Україну.

Певно, розголос минулої історії та досвід тих, хто пробув три дні в ізоляторі, спрацювали і люди зрозуміли, що туристів у Грецію дійсно не пускають", - повідомив посол України у Греції.

Минулого вечора українські консули чергували в аеропорту, побоюючись, що на нових рейсах з України знову будуть громадяни, які наразі не мають права в’їзду до Греції, але переповнення ізолятора не сталося.

Нагадаємо, 17 українців провели три доби в ізоляторі аеропорту Афін, чекаючи можливості вилетіти назад до Києва, після того як прикордонники не впустили їх на територію країни.

Повернутися в Україну застряглі мандрівники змогли лише вчора увечері.

Трьом, які задекларували бізнес-мету візиту, у підсумку дозволили залишитися у Греції. Також кордон Шенгену дозволили перетнути дівчині, яка прямувала до Франції на навчання.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу".