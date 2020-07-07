Затриманих в аеропорту Афін українців відпустили до Києва, трьом дозволили лишитися в Греції

В суботу ввечері грецькі прикордонники та українські консули посадили на літак останню з українок, яких затримали у суботу після прибуття до аеропорту Афін.

Цю інформацію підтвердили джерела "Європейської правди".

Таким чином усі 17 пасажирів, які прибули до Афін увечері 4 липня та відразу потрапили до ізолятора афінського аеропорту, вже опинилися на свободі.

12 туристів, у тому числі двох дітей, які прилетіли рейсом лоукостера Ryanair, відправили до Києва кілька годин тому. Ще одна пасажирка авіакомпанії Wizz Air відлітає у ці хвилини. За даними співрозмовників, за домовленістю з грецькими прикордонниками жодному з них не оформили процедуру депортації; таким чином, вони уникли заборони на подальший в’їзд до ЄС.

Між тим, у вівторок пообіді – після 3 діб, проведених в ізоляторі аеропорту,– грецькі прикордонники дали дозвіл на в’їзд трьох людей із цієї групи затриманих – тих, хто задекларував бізнес-мету візиту. У попередні дні прикордонна поліція відмовлялася задовольняти запити українського посольства. Що змусило їх змінити думку, достеменно невідомо.

Як повідомлялося, учора одній із затриманих, яка прямувала до Франції на навчання, також дозволили перетнути кордон і Шенгену.

Між тим, за попередніми даними, серед пасажирів, які прилетіли з Києва до Афін у вівторок, знову є туристи, тож їх швидше за все також відправлять до ізолятора, який щойно звільнила попередня група українців.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"