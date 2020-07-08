У Нідерландах арешти після виявлення "камер тортур" у морських контейнерах

Поліція Нідерландів заарештувала шість чоловіків після виявлення морських контейнерів, які були перетворені на імпровізовану в'язницю та звукозахищені "камери тортур".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті поліції.

Правоохоронці отримали інформацію про ці обєкти після зламу секретної мережі обміну повідомленнями EncroChat.

22 червня офіцери національної поліції Голландії затримали шість чоловіків за підозрою у злочинах, включаючи підготовку до викрадення людей та серйозні напади. Детективи також виявили сім переобладнаних морських контейнерів на складі в селі на південному заході країни, недалеко від кордону з Бельгією.

У кожному контейнері стояло стоматологічне крісло з ременями для рук та ніг, були інструменти, включаючи плоскогубці та скальпелі та наручники. Ймовірно, їх використовували для тортур. У повідомленнях контейнери називали "кабінетом для обробки".

Поліція також затримала одного підозрюваного поблизу Роттердама і в ході обшуку інших об'єктів, в тому числі ймовірної бази злочинців, офіцери виявили поліцейську форму та бронежилети, викрадені транспортні засоби, 25 одиниць вогнепальної зброї та наркотики.

Суд в Амстердамі затриманим запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на термін 90 днів, оскільки слідство триває.

Нагадаємо, британська поліція заарештувала сотні осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату, який використовували для торгівлі зброєю та наркотиками.