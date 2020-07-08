В Нидерландах аресты после обнаружения "камер пыток" в морских контейнерах

Полиция Нидерландов арестовала шесть мужчин после обнаружения морских контейнеров, которые были превращены в импровизированную тюрьму и звуконепроницаемые "камеры пыток".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте полиции.

Правоохранители получили информацию об этих объекты после взлома секретной сети обмена сообщениями EncroChat.

22 июня офицеры национальной полиции Нидерландов задержали шесть человек по подозрению в преступлениях, включая подготовку к похищению людей и серьезные приступы. Детективы также обнаружили семь переоборудованных морских контейнеров на складе в деревне на юго-западе страны, недалеко от границы с Бельгией.

В каждом контейнере стояло стоматологическое кресло с ремнями для рук и ног, были инструменты, включая плоскогубцы и скальпели и наручники. Вероятно, их использовали для пыток. В сообщениях контейнеры называли "кабинетом для обработки".

Полиция также задержала одного подозреваемого вблизи Роттердама и в ходе обыска других объектов, в том числе вероятной базы преступников, офицеры обнаружили полицейскую форму и бронежилеты, похищенные транспортные средства, 25 единиц огнестрельного оружия и наркотики.

Суд в Амстердаме вынес задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 90 дней, поскольку следствие продолжается.

Напомним, британская полиция арестовала сотни человек, подозреваемых в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чата, который использовали для торговли оружием и наркотиками.