Австрійський регіон вводить вечірній "масковий режим" у туристичних місцях

Австрійська федеральна земля Каринтія, популярна серед відпочивальників, зокрема німецьких, запроваджує "масковий режим" вечорами у популярних туристичних місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Die Presse.

Регулювання, яке ще у процесі розробки, має вступити в силу в п'ятницю. Очікується, що носити маску слід буде з 21:00 до 2:00 у громадських місцях і при вході в ресторани.

Читайте також Австрія закликала громадян не їздити в Болгарію та Румунію через коронавірус

"Масковий режим" готують для районів біля озер Вертерзее, Фаакер та Клопейн. Точні місця, де буде діяти вимога, будуть визначені після консультацій відповідальної місцевої влади з туристичним сектором.

Кількість відвідувачів озер у Каринтії була високою в перші вихідні липня. Повідомлялося, що дотримання правил дистанції є проблемою як на пляжах, так і в містах.

Тижнем раніше влада Каринтії оголосила, що контроль буде посилений.

Нагадаємо, Австрія почала широке тестування на коронавірус працівників сфери туризму.