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Австрійський регіон вводить вечірній "масковий режим" у туристичних місцях

Середа, 8 липня 2020, 15:44

Австрійська федеральна земля Каринтія, популярна серед відпочивальників, зокрема німецьких, запроваджує "масковий режим" вечорами у популярних туристичних місцях. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Die Presse.

Регулювання, яке ще у процесі розробки, має вступити в силу в п'ятницю. Очікується, що носити маску слід буде з 21:00 до 2:00 у громадських місцях і при вході в ресторани. 

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"Масковий режим" готують для районів біля озер Вертерзее, Фаакер та Клопейн. Точні місця, де буде діяти вимога, будуть визначені після консультацій відповідальної місцевої влади з туристичним сектором. 

Кількість відвідувачів озер у Каринтії була високою в перші вихідні липня. Повідомлялося, що дотримання правил дистанції є проблемою як на пляжах, так і в містах. 

Тижнем раніше влада Каринтії оголосила, що контроль буде посилений.

Нагадаємо, Австрія почала широке тестування на коронавірус працівників сфери туризму.

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