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Австрія почала широке тестування на коронавірус працівників сфери туризму

Середа, 1 липня 2020, 18:17

З 1 липня всі туристичні працівники в Австрії, що контактують з гостями, можуть добровільно пройти тестування на Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vol.at.

Щотижня планується проводити 65 тисяч ПЛР-тестів співробітників туристичної сфери. Федеральний уряд покриє всі витрати і до кінця року на це буде виділено до 150 мільйонів євро.

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"Ми сподіваємося, що участь у тестуванні візьмуть якомога більше компаній, ми розробили програму максимально широко", - сказала міністр з питань туризму Елізабет Кестінгер. 

На тиждень держава оплатить максимум один тест на одного працівника.

Мета полягає в тому, щоб близько 70-80% компаній взяли участь у тестуванні під час основного сезону. Таким чином туристична Австрія намагається "забезпечити максимальну безпеку для гостей і їх безтурботний відпочинок", сказала міністр.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців

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Коронавірус Туризм Австрія
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