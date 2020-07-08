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Австрийский регион вводит вечерний масочный режим в туристических местах

Среда, 8 июля 2020, 15:44

Австрийская федеральная земля Каринтия, популярная среди отдыхающих, в том числе немецких, вводит масочный режим по вечерам в популярных туристических местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

Регуляция, которая еще находится в процессе разработки, должна вступить в силу в пятницу. Ожидается, что носить маску необходимо будет с 21:00 до 2:00 в общественных местах и ​​при входе в рестораны.

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Масочный режим готовят для районов у озер Вертерзее, Фаакер и Клопейн. Точные места, где будет действовать требование, будут определены после консультаций ответственной местной власти с туристическим сектором.

Количество посетителей озер в Каринтии было высоким в ​​первые выходные июля. Сообщалось, что соблюдение правил дистанции является проблемой как на пляжах, так и в городах.

Неделей ранее власти Каринтии объявили, что контроль будет усилен.

Напомним, Австрия начала широкое тестирование на коронавирус работников сферы туризма.

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