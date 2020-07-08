У Каталонії з 9 липня буде обов'язковим носіння масок

Використання масок для обличчя в громадських місцях буде обов'язковим по всій Каталонії з завтрашнього дня.

Про це оголосив глава каталонського уряду Кім Торра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Навіть якщо між людьми дотримується рекомендована відстань в 1,5 метра або конкретна територія знаходиться в хорошій епідеміологічній ситуації, маска буде обов'язковою.

Торра не сказав, як довго діятиме ця вимоги. Також невідомо, чи треба буде весь час носити маску у кафе чи на пляжі.

Цей захід став реакцією на зростання кількості випадків зараження корона вірусом у муніципалітеті Леріда, через який на карантин закрили 200 000 жителів району Сегріа.

"Маски в Каталонії будуть обов'язковими. Не тільки в Сегрії, у всій Каталонії", - сказала Торра.

Зараз в Іспанії треба носити маску за межами приміщень лише в тих ситуація, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, влада регіону Галісія запровадила локальний карантин у районі Ла Маринья через загрозу поширення коронавірусу.

Це перші обмеження свободи пересування після припинення дії надзвичайного станув Іспанії 21 червня.