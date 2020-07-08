В Каталонии с 9 июля будет обязательным ношение масок

Использование масок для лица в общественных местах будет обязательным по всей Каталонии с завтрашнего дня.

Об этом объявил глава каталонского правительства Ким Торра, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Даже если между людьми соблюдается рекомендуемое расстояние в 1,5 метра или конкретная территория находится в хорошей эпидемиологической ситуации, маска будет обязательной.

Торра не сказал, как долго будет действовать эта требования. Также неизвестно, надо будет все время носить маску в кафе или на пляже.

Это мероприятие стало реакцией на рост числа случаев заражения коронавирусом в муниципалитете Лерида, через который на карантин закрыли 200 000 жителей района Сегриа.

"Маски в Каталонии будут обязательными. Не только в Сегрии, во всей Каталонии", - сказала Торра.

Сейчас в Испании надо носить маску вне помещений только в тех ситуация, когда невозможно придерживаться социальной дистанции.

Напомним, власти региона Галисия ввела локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Это первые ограничения свободы передвижения после прекращения действия чрезвычайного состояния в Испании 21 июня.