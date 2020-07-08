Кілька кантонів Швейцарії посилили коронавірусні обмеження

Влада кількох північних кантонів Швейцарії вирішила посилити деякі коронавірусні обмеження, знизивши допустиму максимальну кількість людей на заходах, у ресторанах та в нічних клубах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кантони Базель та Базель-лянд, Ааргау і Золотурн оголосили в середу, що підвищення рівня зараження потребує повторного введення заходів щодо стримування коронавірусу. Заходи будуть чинні з четверга 9 липня.

Читайте також Швейцарія запустила додаток для відстеження контактів

З цього дня максимальна кількість гостей, які можуть відвідати приватну вечірку, ресторан, нічний клуб чи іншу подію, буде зменшена з 300 до 100.

Правила застосовуватимуться лише в тому випадку, якщо неможливо дотримуватись безпечної дистанції якщо не вдасться застосувати такі захисні заходи, як маски та бар'єри.

На більших майданчиках буде дозволено перевищувати максимум у приміщеннях за умови, що кількість осіб у кожній окремій зоні не перевищує 100. Контактні дані людей повинні бути записані.

Правила діятимуть до 31 грудня - за винятком Золотурну, де дата закінчення заходів вказана 31 серпня.

Нагадаємо, на початку липня Швейцарія вирішила ввести карантин для мандрівників з країн з високим ризиком зараження і зробила маски обов'язковими у громадському транспорті.