Несколько кантонов Швейцарии усилили коронавирусные ограничения

Власти нескольких северных кантонов Швейцарии решили усилить некоторые коронавирусные ограничения, снизив допустимое максимальное количество людей на мероприятиях, в ресторанах и в ночных клубах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Кантоны Базель и Базель-лянд, Ааргау и Золотурн объявили в среду, что повышение уровня заражения требует повторного введения мер по сдерживанию коронавируса. Меры будут действовать с четверга 9 июля.

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С этого дня максимальное количество гостей, которые могут посетить частную вечеринку, ресторан, ночной клуб или иное событие, будет уменьшено с 300 до 100.

Правила будут применяться только в том случае, если невозможно придерживаться безопасной дистанции если не удастся применить такие защитные меры, как маски и барьеры.

На больших площадках будет разрешено превышать максимум в помещениях при условии, что количество человек в каждой отдельной зоне не превышает 100 Контактные данные людей должны быть записаны.

Правила будут действовать до 31 декабря - за исключением Золотурна, где дата окончания мероприятий указана 31 августа.

Напомним, в начале июля Швейцария решила ввести карантин для путешественников из стран с высоким риском заражения и сделала маски обязательными в общественном транспорте.