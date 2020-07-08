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Вбивця сина колишнього президента Німеччини засуджений до 12 років

Середа, 8 липня 2020, 19:23

Суд у Берліні засудив до 12 років в’язницю чоловіка, який смертельно поранив під час лекції сина колишнього президента Німеччини, лікаря  Фрітца фон Вайцзеккера. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Tageszeitung.

У середу районний суд Берліна також постановив, щоб обвинувачений був поміщений в психіатричне відділення. Він зарізав доктора Вайцзеккера під час лекції в листопаді минулого року.

57-річний обвинувачений, громадянин Німеччини, також був засуджений за замах на вбивство поліцейського. Поліцейський, який перебував у приватному порядку на лекції, де був смертельно поранений Вайцзеккера, хотів зупинити нападника і отримав серйозні поранення.

Прокуратура бачила в мотиві вбивства ненависть до сім'ї загиблих, особливо колишнього федерального президента Ріхарда фон Вайцзеккер.

Фрітц фон Вайцзеккер був убитий ножем в шию 19 листопада 2019 року. Цей акт викликав хвилю жаху по всій країні.

Обвинувачений, який був пакувальником в логістичному центрі, зізнався в скоєнні злочину, але не виявив каяття. Згідно з психіатричним звітом, його здатність до самоконтролю була знижена через обсесивно-компульсивний розладу.

Фріц фон Вайцзеккер з 2005 року був головним лікарем відділення внутрішньої медицини  у клініці Schlosspark в Берліні.

Його батько Ріхард фон Вайцзеккер з 1984 по 1994 був федеральним президентом Німеччини. Він помер 31 січня 2015 року.

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