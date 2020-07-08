Убийца сына бывшего президента Германии приговорен к 12 годам заключения

Суд в Берлине приговорил к 12 годам тюрьмы мужчину, который смертельно ранил во время лекции сына бывшего президента Германии, врача Фритца фон Вайцзеккера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Tageszeitung.

В среду районный суд Берлина также постановил, чтобы обвиняемый был помещен в психиатрическое отделение. Он зарезал доктора Вайцзеккера во время лекции в ноябре прошлого года.

57-летний обвиняемый, гражданин Германии, также был осужден за покушение на убийство полицейского. Полицейский, который находился в частном порядке на лекции, где был смертельно ранен Вайцзеккер, хотел остановить нападающего и получил серьезные ранения.

Прокуратура видела в мотиве убийства ненависть к семье погибших, особенно бывшего федерального президента Рихарда фон Вайцзеккера.

Фритц фон Вайцзеккер был убит ножом в шею 19 ноября 2019 года. Этот акт вызвал волну ужаса по всей стране.

Обвиняемый, который был упаковщиком в логистическом центре, признался в совершении преступления, но не проявил раскаяния. Согласно психиатрическим отчету, его способность к самоконтролю была снижена из-за обсессивно-компульсивного расстройства.

Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года был главным врачом отделения внутренней медицины в клинике Schlosspark в Берлине.

Его отец Рихард фон Вайцзеккер с 1984 по 1994 был федеральным президентом Германии. Он умер 31 января 2015 года.