Естонія у серпні запустить свій додаток для відстеження контактів

Естонія у серпні планує запустити свій додаток для попередження про контакт із хворими на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонське видання ERR.

Естонський додаток для відстеження контактів планують запустити з 20 серпня – таку дату назвала команда розробників, які працюють над проєктом. Він буде доступний на платформах Google Play та App Store.

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Додаток працюватиме на основі Bluetooth за принципом, який застосовується у переважній більшості інших подібних додатків, запущених різними країнами ЄС. Пристрої обмінюватимуться сигналами із сусідніми та будуть запам’ятовувати, які перебували на дистанції меншій 2 метрів. Якщо згодом користувач отримає позитивний тест на коронавірус, він зможе надіслати попередження людям, які перебували на небезпечній відстані від нього.

Зібрані дані зберігатимуться не на централізованому сервері, а безпосередньо у пристроях користувачів в анонімізованій формі.

Над розробкою додатка безкоштовно працює команда із 20 волонтерів – фахівців з різних ІТ-компаній, які паралельно працюють на основній роботі. Це одна з причин, чому додаток Естонії з’явиться пізніше, ніж у багатьох інших країнах.

У Мінсоцполітики не вважають це великою проблемою, з огляду на те, що щоденна кількість заражень залишається стабільно низькою.

У відомстві рекомендують завантажити додаток усім мешканцям країни, щойно він стане доступним.

Нагадаємо, наприкінці квітня свій додаток для відстеження контактів запустила Швейцарія.