Эстония в августе запустит свое приложение для отслеживания контактов

Эстония в августе планирует запустить свое приложение для предупреждения о контакте с больными коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонское издание ERR.

Эстонское приложение для отслеживания контактов планируют запустить с 20 августа - такую ​​дату назвала команда разработчиков, работающих над проектом. Он будет доступен на платформах Google Play и App Store.

Приложение будет работать на основе Bluetooth по принципу, который применяется в большинстве других подобных приложений, запущенных разными странами ЕС. Устройства будут обмениваться сигналами с соседними и будут запоминать, какие находились на дистанции меньше 2 метров. Если впоследствии пользователь получит положительный тест на коронавирус, он сможет послать предупреждение людям, которые находились на опасном расстоянии от него.

Собранные данные будут храниться не в централизованном сервере, а непосредственно в устройствах пользователей в анонимизированной форме.

Над разработкой приложения бесплатно работает команда из 20 волонтеров - специалистов из разных ИТ-компаний, которые параллельно работают на основной работе. Это одна из причин, почему приложение в Эстонии появится позже, чем во многих других странах.

В Минсоцполитики не считают это большой проблемой, учитывая то, что ежедневное количество заражений остается стабильно низкой.

В ведомстве рекомендуют скачать приложение всем жителям страны, как только оно станет доступным.