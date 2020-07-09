На півночі Косова запроваджують комендантську годину через коронавірус

На півночі Косова повернули комендантську годину у зв'язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Від сьогодні, 8 липня, на наступні 2 тижні пересування громадян у чотирьох сербських муніципалітетах на півночі Косова буде обмежено з 21:00 до 05:00.

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Таке рішення ухвалив місцевий кризовий штаб муніципалітетів Північної Митровиці, Зубіного Потоку, Лепосавича та Звечана та підтвердив уряд Косова у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус у цих районах.

"Ці заходи не застосовуються у разі нагальної медичної необхідності, у разі потреби в догляді за хворими, для людей з особливими потребами, у випадках, коли хворі або люди з особливими потребами не мають іншої можливості піклуватися про себе, у випадку домашнього насильства, смерті члена сім'ї, вигулу домашніх тварин не далі 500 метрів від будинку тощо", - йдеться у офіційному повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому комендантську годину запровадили у столиці Приштині, а також у Призрені, Вучтрні та Ферізаї/Урошеваці.

З початку липня епідеміологічна ситуація у Косові суттєво погіршилася. За цей час у Косові з 1,845 млн населення підтвердили 1222 нових заражень, 35 хворих померли.

Якщо на кінець червня загальна кількість заражень з початку епідемії становила 2878, а померлих – 51, на 9 липня це вже 4100 випадків та 86 смертей.