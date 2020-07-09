У Сербії продовжилися акції протесту: вимагають відставки президента й уряду

У столиці Сербії продовжились багатотисячні акції протесту з вимогами відставки президента й уряду. Менші акції пройшли і в кількох інших містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Другий вечір поспіль у Белграді пройшли антиурядові акції протесту за участі тисяч людей. Менш людні акції відбулися також у Новому Саді, Крагуєваці та Ніші.

У столиці протестувальники вдруге спробували зайти у будівлю парламенту. У поліцію кидали каміння, факели, пляшки, палили сміттєві контейнери.

У Новому Саді, головному місті автономного краю Воєводина, мітингувальники напали на місцеву телекомпанію, місцеву адміністрацію та розгромили офіс партії правлячої Сербської прогресивної партії, SNS. У Ніші закидали камінням відділок поліції.

Правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ та інші спецзасоби.

Під час заворушень отримали травми десятки людей. Також постраждали кілька знімальних груп телеканалів.

Головна вимога учасників протестів – відставка президента Александра Вучича та уряду. Протести проти діючої влади тривають в Сербії вже півтора року.

Цього разу приводом для протесту стала заява влади про посилення карантинних заходів у Белграді через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, на вихідні має бути запроваджена комендантська година.

Зовсім нещодавно у Сербії пройшли парламентські вибори, на яких абсолютним переможцем стала партія Вучича. Проте основні опозиційні сили, "Альянс для Сербії", бойкотували вибори та заявляють про нелегітимність майбутнього парламенту та уряду. Лідери "Альянсу для Сербії" Драган Джилас та Бошко Обрадович найбільш активно закликали до протестів. Варто зазначити, що сербська опозиція є більш проросійською, ніж влада, а Бошко Обрадович включений до санкційного списку в Україні, оскільки їздив до окупованого Криму.

Чинну владу критикують за відсутність демократії, економічну стагнацію, спроби поступок щодо Косово та нездатність подолати епідемію коронавірусу. Зазначимо, що цієї неділі, 12 липня, запланована зустріч лідерів Сербії та Косова у Брюсселі.

Президент Александр Вучич вчора вдень заявив, що бачить у протестних акціях ознаки втручання "іноземних спецслужб сусідніх держав", але не уточнив, кого має на увазі.

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович пізніше увечері назвав акції "спробою різних злочинців, фашистів і екстремістів" захопити владу без виборів та спровокувати громадянську війну.

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