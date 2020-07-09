На севере Косова вводят комендантский час из-за коронавируса

На севере Косова вернули комендантский час в связи со стремительным ростом количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

С сегодняшнего дня, 8 июля, на следующие две недели передвижения граждан в четырех сербских муниципалитетов на севере Косова будет ограничено с 21:00 до 05:00.

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Такое решение принял местный кризисный штаб муниципалитетов Северной Митровице, Зубин Поток, Лепосавич и Звечан и подтвердило правительство Косова в связи с ростом количества больных коронавирусом в этих районах.

"Эти меры не применяются в случае острой медицинской необходимости, в случае необходимости в уходе за больными, для людей с особыми потребностями, в случаях, когда больные или люди с особыми потребностями не имеют другой возможности заботиться о себе, в случае домашнего насилия, смерти члена семьи, выгула домашних животных не далее 500 метров от дома и т.д. ", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, несколько дней назад комендантский час ввели в столице Приштине, а также в Призрене, Вучтрне и Феризае / Урошеваце.

С начала июля эпидемиологическая ситуация в Косове существенно ухудшилась. За это время в Косове с 1 845 000 населения подтвердили 1222 новых заражений, 35 больных умерли.

Если на конец июня общее количество заражений с начала эпидемии составило 2878, а умерших - 51, на 9 июля это уже 4100 случаев и 86 смертей.