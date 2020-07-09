В Словении сожгли статую Мелании Трамп через год после установки

В Словении подожгли деревянную статую, изображавшую первую леди США Маланью Трамп, установленную у ее родного города Севница.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словенский телеканал RTV.

Инцидент произошел 4 июля, когда отмечается День независимости США и через год после того, как статуя была установлена. Сейчас статуи нет на месте, остался лишь обгоревший пень, на котором она стояла.

Статуя была заказана американским художником Брэдом Дауни и создана словенским народным художником, который вырезал скульптуру с помощью бензопилы на стволе дерева.

Фигура была грубо вырезанная и не имела черт лица. На ней было нарисовано бледно-голубое пальто, которое было похоже на то, в котором Мелания Трамп была на инаугурации своего мужа.

По сообщениям СМИ, у полиции нет следов "неизвестных вандалов", но они продолжают расследование. Также не ясно, является сжигание статуи частью художественного замысла.

Севница стала туристическим магнитом с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году, а Мелания Трамп стала первой леди.

Местные жители продают различные сувениры под маркой Melania, в том числе тапочки, пирожные и гамбургеры, похожие на Трампа.

Мелания редко вспоминает Словению в своих публичных выступлениях и не посещала страну с момента инаугурации Трампа.

Напомним, в январе в Словении сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.