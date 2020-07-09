Хорватію та Болгарію допустять до першого етапу вступу в єврозону - ЗМІ

Чиновники єврозони готові допустити Хорватію і Болгарію до механізму обмінного курсу ERM-2, що є попереднім етапом для ухвалення євро як національної валюти протягом наступних трьох років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела.

Цей крок підготує грунт для першого розширення єврозони з 2015 року, коли Литва приєдналася до валютного блоку, в якому зараз налічується 19 країн.

Європейські офіційні особи заявили, що рішення неминуче після остаточної підтримки з боку єврозони і міністрів фінансів ЄС, які проведуть відеоконференції пізніше в четвер і п'ятницю.

Два джерела повідомили, що рішення може бути оголошено в неробочий для фінансового ринку час, ймовірно, у вихідні, щоб запобігти спекуляціям на ринку.

Чиновники заявили, що в найближчі години треба буде вирішити деякі незначні питання. Вони можуть відкласти оголошення до вихідних, але навряд чи можуть зірвати рішення про приєднання до ERM-2.

Коли країни приєднуються до ERM-2, вони залишаються в механізмі близько двох років, перш ніж приступити до практичної підготовки до вступу в єврозону. Сам процес вступу займає приблизно ще один рік, що робить 2023 рік найбільш раннім терміном для членства країн в єврозоні.

Зазначимо, що останній звіт Єврокомісії свідчив про те, що найближче до можливого приєднання до єврозони перебувають Хорватія і Швеція, оскільки вони відповідають практично всім необхідним критеріям.

У ньому також вказувалося, що національне законодавство всіх розглянутих держав, за винятком Хорватії, в повному обсязі сумісно з правилами Економічного і валютного союзу.