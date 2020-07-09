У Туреччині 3 військових загинули під час вивезення вибухівки з фабрики феєрверків

Троє співробітників сил безпеки Туреччини загинули під час вибуху вантажівки, що перевозила вибухівку, зібрану на фабриці з виробництва феєрверків, яка вибухнула минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

3 липня серія великих вибухів зруйнувала фабрику феєрверків в провінції Сакарія. Семеро людей тоді загинули в результаті вибуху і близько 100 були поранені.

Сьогодні сили безпеки перевозили вибухівку з фабрики в кам'яний кар'єр, де її повинні були знищити в результаті контрольованого вибуху.

За попередніми даними, вибух стався в гірській місцевості під час розвантаження машини. Двоє із загиблих були саперами.

Також повідомляється, що шість осіб отримали поранення в результаті вибуху вантажівки.