В Турции трое военных погибли при вывозе взрывчатки с фабрики фейерверков

Трое сотрудников сил безопасности Турции погибли при взрыве грузовика, перевозившего взрывчатку, собранную на фабрике по производству фейерверков, которая взорвалась на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

3 июля серия крупных взрывов разрушила фабрику фейерверков в провинции Сакария. Семь человек тогда погибли в результате взрыва и около 100 были ранены.

Сегодня силы безопасности перевозили взрывчатку с фабрики в каменный карьер, где ее должны были уничтожить контролируемым взрывом.

По предварительным данным, взрыв произошел в горной местности во время разгрузки машины. Двое из погибших были саперами.

Также сообщается, что шесть человек получили ранения в результате взрыва грузовика.