Естонія анонсувала дозвіл на масові заходи за участі до 2 тисяч осіб

Естонія з 15 липня послабить чинні обмеження на кількість учасників масових заходів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, відповідне рішення сьогодні ухвалив уряд.

З цієї дати будуть дозволені масові заходи за участі до 2 тисяч осіб, тоді як зараз – до 1000.

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У приміщенні можливо буде збирати до 1500 осіб, замість діючого ліміту у 500 учасників. При цьому, приміщення залів повинні бути заповнені не більш ніж на 50%, щоб було можливо дотримуватися безпечної дистанції.

Водночас, вчора очільниця Естонської ради охорони здоров'я Марі-Анне Хярма зазначила, що якщо протягом наступних двох тижнів виявлять більше 300 нових хворих, більше 25 заражень на 100 тисяч населення – обмеження почнуть повертати.

Останні дві доби в Естонії вперше з середини червня збільшився щоденний приріст кількості хворих на коронавірус – в обидва дні зареєстрували по 8 випадків, тоді як останні кілька тижнів щоденний приріст складав 1-2 випадки. Зараз в країні 28 "активних" хворих.

Загалом з початку епідемії в Естонії коронавірусом заразилися 2011 людей, 69 з них померли.