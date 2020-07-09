Эстония анонсировала разрешение на массовые мероприятия с участием до 2 тысяч человек

Эстония с 15 июля ослабит действующие ограничения на количество участников массовых мероприятий.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, соответствующее решение сегодня приняло правительство.

С этой даты будут разрешены массовые мероприятия с участием до 2 тысяч человек, тогда как сейчас - до 1000.

В помещении можно будет собирать до 1500 человек, вместо действующего лимита в 500 участников. При этом, помещение залов должны быть заполнены не более чем на 50%, чтобы было возможно придерживаться безопасной дистанции.

В то же время, вчера руководительница Эстонской совета здравоохранения Мари-Анне Хярма отметила, что если в течение следующих двух недель обнаружат более 300 новых больных, более 25 заражений на 100 000 населения - ограничения начнут возвращать.

Последние двое суток в Эстонии впервые с середины июня увеличился ежедневный прирост количества больных коронавирус - в оба дня зарегистрировали по 8 случаев, тогда как последние несколько недель ежедневный прирост составлял 1-2 случая. Сейчас в стране 28 "активных" больных.

Всего с начала эпидемии в Эстонии коронавируса заразились 2011 человек, 69 из них умерли.