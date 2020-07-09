Пандемія погіршила фінансове становище третини чехів

У період дії коронавірусних обмежень фінансовий стан погіршився у 29% жителів Чехії.

Це показала дослідження, проведене агентством Median, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Про невелике погіршення фінансового стану повідомили 25% респондентів. З серйозним падінням свого економічного рівня зіткнулися 4%.

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У 12% в період карантинних заходів ситуація, навпаки, покращилася. У 57% економічне становище залишилося без змін.

У травні опитування, проведене Центром дослідження громадської думки, показало, що у 30% чеських сімей в період епідемії знизилися доходи.

Негативні наслідки пандемії торкнулися майже половини найманих працівників і 75% індивідуальних підприємців Чехії. 5% жителів країни не вистачало грошей на поточні витрати.

Раніше Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони, її очікує падіння на 8,7%.

Єврокомісія також назвала країну, чия економіка найкраще переживе пандемію.