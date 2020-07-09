Пандемия ухудшила финансовое положение трети чехов

В период действия коронавирусных ограничений финансовое положение ухудшилось у 29% жителей Чехии.

Это показало исследование, проведенное агентством Median, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

О небольшом ухудшении финансового положения сообщили 25% респондентов. С серьезным падением своего экономического уровня столкнулись 4%.

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В 12% в период карантинных мер ситуация, наоборот, улучшилась. В 57% экономическое положение осталось без изменений.

В мае опрос, проведенный Центром исследования общественного мнения, показало, что у 30% чешских семей в период эпидемии снизились доходы.

Негативные последствия пандемии коснулись почти половины наемных работников и 75% индивидуальных предпринимателей Чехии. 5% жителей страны не хватало денег на текущие расходы.

Ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз для экономики еврозоны, ее ожидает падение на 8,7%.

Еврокомиссия также назвала страну, чья экономика лучше переживет пандемию.