Коронавірус ще більше посилив нерівність в Італії

Надзвичайна ситуація з коронавірусом посилила існуючу нерівність в Італії, стверджує італійське статистичне агентство ISTAT у своєму щорічному звіті.

Про це йдеться в публікації італійського агентства Ansa, пише "Європейська правда".

Епідемія вдарила по більш вразливих елементах суспільства сильніше, ніж по інших, "загострюючи суттєву нерівність, від якої страждає наша країна", заявило статистичне агентство.

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Доказом цього, за словами ISTAT, є "соціальні відмінності, виявлені в надлишковій смертності, викликаній COVID-19".

За словами відомства, на ринку праці жінки і молодь постраждали від вірусної катастрофи найбільше, оскільки вони більше залучені в сфері послуг.

Близько 12% підприємств думають про скорочення робочих місць. Крім того, за даними відомства, близько 7,9 млн працевлаштованих людей не працювали через пандемію в квітні.

За даними агентства, вірус також поглибив розрив нерівності між північчю і півднем.

Італія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країна в Європі. Родичі жертв коронавірусу подали офіційні скарги до прокуратури, прагнучи встановити відповідальних за велику кількість жертв у країні.