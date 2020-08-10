Естонія закликала владу Білорусі не застосовувати силу до протестувальників

Глава МЗС Естонії закликав владу Білорусі не застосовувати силу щодо протестувальників та перейти до мирного діалогу.

Як пише "Європейська правда", про це Урмас Рейнсалу написав у своєму Twitter.

"Глибоко струрбований останніми подіями у Білорусі. Я закликаю владу Білорусі утриматися від силових дій і почати мирний діалог з білоруським народом. Критично важливо, щоб Білорусь поважала свободу слова та зібрань", - написав Урмас Рейнсалу.

Very concerned over the developments in #Belarus. Urging the Belarusian authorities to refrain from violence & start peaceful dialogue with Belarusian people. It's utterly important that Belarus respects freedom of speech & assembly. @BelarusMFA — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 10, 2020

Нагадаємо, раніше із закликами не застосовувати силу проти громадян виступили президенти Польщі та Литви, а прем’єр Польщі закликав до чергового саміту ЄС через ситуацію у Білорусі.

Насильство щодо учасників протесту засудив також президент Європейської ради.

МВС Білорусі заявило, що під час протестів по всій країні через невизнання результатів виборів правоохоронці затримали до 3 тисяч людей.

Правозахисники повідомляли про загибель одного протестувальника внаслідок наїзду спецтранспорту, в МВС цю інформацію заперечують.

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