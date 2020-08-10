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Естонія закликала владу Білорусі не застосовувати силу до протестувальників

Понеділок, 10 серпня 2020, 12:50

Глава МЗС Естонії закликав владу Білорусі не застосовувати силу щодо протестувальників та перейти до мирного діалогу.

Як пише "Європейська правда", про це Урмас Рейнсалу написав у своєму Twitter.

"Глибоко струрбований останніми подіями у Білорусі. Я закликаю владу Білорусі утриматися від силових дій і почати мирний діалог з білоруським народом. Критично важливо, щоб Білорусь поважала свободу слова та зібрань", - написав Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, раніше із закликами не застосовувати силу проти громадян виступили президенти Польщі та Литви, а прем’єр Польщі закликав до чергового саміту ЄС через ситуацію у Білорусі.

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Правозахисники повідомляли про загибель одного протестувальника внаслідок наїзду спецтранспорту, в МВС цю інформацію заперечують.

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