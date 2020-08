Эстония призвала власти Беларуси не применять силу к протестующим

Глава МИД Эстонии призвал власти Беларуси не применять силу в отношении протестующих и перейти к мирному диалогу.

Как пишет "Европейская правда", об этом Урмас Рейнсалу написал в своем Twitter.

"Глубоко обеспокоен последними событиями в Беларуси. Я призываю власти Беларуси воздержаться от силовых действий и начать мирный диалог с белорусским народом. Критически важно, чтобы Беларусь уважала свободу слова и собраний", - написал Рейнсалу.

Very concerned over the developments in #Belarus. Urging the Belarusian authorities to refrain from violence & start peaceful dialogue with Belarusian people. It's utterly important that Belarus respects freedom of speech & assembly. @BelarusMFA