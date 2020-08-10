Эстония призвала власти Беларуси не применять силу к протестующим

Глава МИД Эстонии призвал власти Беларуси не применять силу в отношении протестующих и перейти к мирному диалогу.

Как пишет "Европейская правда", об этом Урмас Рейнсалу написал в своем Twitter.

"Глубоко обеспокоен последними событиями в Беларуси. Я призываю власти Беларуси воздержаться от силовых действий и начать мирный диалог с белорусским народом. Критически важно, чтобы Беларусь уважала свободу слова и собраний", - написал Рейнсалу.

Very concerned over the developments in #Belarus. Urging the Belarusian authorities to refrain from violence & start peaceful dialogue with Belarusian people. It's utterly important that Belarus respects freedom of speech & assembly. @BelarusMFA — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 10, 2020

Напомним, ранее с призывами не применять силу против граждан выступили президенты Польши и Литвы, а премьер Польши призвал к очередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.

Насилие в отношении протестующих осудил также президент Европейского совета.

МВД Беларуси заявило, что во время протестов по всей стране из-за непризнания результатов выборов правоохранители задержали до 3 тысяч человек.

Правозащитники сообщали о гибели одного протестующего в результате наезда спецтранспорта, в МВД эту информацию опровергают.

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