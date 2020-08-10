В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу з початку епідемії

В Італії за останню добу зафіксовано два летальні випадки серед інфікованих коронавірусом і це найменша цифра з кінця лютого, коли було оголошено про початок пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Інформацію про двох померлих надало Міністерство охорони здоров'я, але потрібно враховувати, що дані за вихідні можуть надходити з запізненням.

Подібна цифра про кількість жертв коронавірусу не реєструвалася з 21 лютого минулого року, коли були підтверджені перші дві смерті людей, інфікованих вірусом. Найбільше число померлих за добу було 27 березня, коли було зареєстровано 919 смертей.

В суботу повідомлялося про 13 померлих. Всього з початку пандемії померли 35 205 осіб.

За останню добу також підтверджено 463 нових випадків в порівнянні з 347 в суботу, в результаті чого загальна кількість становить 250 566 випадків.

"Протягом кількох днів дані про інфекції, що коливаються, можуть змусити нас думати, що ситуація виходить з-під контролю, але це не так: на національному рівні немає другої хвилі, але є кілька добре стримуваних спалахів", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я П'єрпаоло Сілері.

Нагадаємо, Італія пригрозила авіакомпанії Ryanair призупинкою дозволу на польоти через недотримання правил безпеки, пов'язаних з коронавірусом.