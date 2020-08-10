В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса с начала эпидемии

В Италии за последние сутки зафиксировано два летальны случая среди инфицированных коронавирусом и это наименьшая цифра с конца февраля, когда было объявлено о начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Информацию о двух умерших предоставило Министерство здравоохранения, но нужно учитывать, что данные за выходные могут поступать з опозданием.

Подобная цифра о количестве жертв коронавируса не регистрировалась с 21 февраля прошлого года, когда были подтверждены первые две смерти людей, инфицированных вирусом. Наибольшее число умерших за сутки была 27 марта, когда было зарегистрировано 919 смертей.

В субботу сообщалось о 13 умерших. Всего с начала пандемии умерли 35 205 человек.

За последние сутки также подтверждено 463 новых случаев по сравнению с 347 в субботу, в результате чего общее количество составляет 250 566 случаев.

"В течение нескольких дней данные об инфекциях, колеблющиеся, могут заставить нас думать, что ситуация выходит из-под контроля, но это не так: на национальном уровне нет второй волны, но есть несколько хорошо сдерживаемых вспышек", - пояснил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Напомним, Италия пригрозила авиакомпании Ryanair приостановкой разрешения на полеты из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с коронавирусом.