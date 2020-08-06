Італія погрожує Ryanair забороною на польоти через порушення коронавірусних правил

Італійське управління цивільної авіації (Enac) пригрозило авіакомпанії Ryanair призупинкою дозволу на польоти до Італії через недотримання правил безпеки, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Brussels Times.

Управління направило відповідне попередження Ryanair і "водночас повідомило компетентний ірландський орган про неодноразові порушення норм охорони здоров'я щодо Covid-19, що діють і введені італійським урядом, щоб захистити здоров'я пасажирів".

Йдеться, зокрема, про недотримання принципів соціального дистанціювання і порядку дій, запропонованих співробітникам в ситуаціях, коли виконання цих умов з об'єктивних причин неможливо.

"Якщо буде встановлено подальше невиконання зобов'язань, встановлених національними правилами, Enac буде зобов'язаний застосовувати положення навігаційного кодексу та призупинити всі авіаційні перевезення в національних аеропортах, що вимагатиме від перевізника перенаправлення всіх пасажирів, які вже мають квитки", - йдеться у заяві.

У Ryanair відкидають звинувачення італійського регулятора і стверджують, що роблять все можливе для захисту пасажирів.

"Заяви ENAC не відповідають дійсності. Ryanair повністю дотримується заходів, встановлених італійським урядом, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб зменшити взаємодію як на наших літаках, так і в аеропортах для захисту здоров'я наших пасажирів", - відповіла авіакомпанія.