У Білорусі почалися масові страйки на великих підприємствах

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telegram-канал NEXTA_live.

У соцмережах масово публікуються відео, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічей з керівниками підприємств.

Employees are leaving their workplaces and taking to the streets of #Minsk now

Video NEXTA pic.twitter.com/9T2aCdkkc7 — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 11, 2020

"Мінський маргариновий завод масово йде з роботи. Люди аплодують, машини сигналять", - йдеться в одному з повідомлень.

Також відомо, що у столиці Білорусі страйкують співробітники Мінського електротехнічного заводу, Інституту хімії нових матеріалів НАН Білорусі.

За інформацією ЗМІ, на заводі БелАЗ в Жодіно робочі обговорюють формат страйку і конкретні вимоги для підприємства.

Працівники Жабінковського цукрового заводу викликали голову райвиконкому, щоб оголосити йому про початок страйку.

Співробітники підприємства "Гродно Азот" заявили, що не визнають результати виборів і також готуються страйкувати.

Раніше глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що опозиційна кандидатка Світлана Тихановська покинула Білорусь і зараз перебуває в Литві.

Пізніше довірена особа Тихановської заявила, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада, її від'їзд дозволив звільнити начальницю її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

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