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МВД Беларуси заявляет о задержании 2 тысяч человек во вторую ночь протестов

Вторник, 11 августа 2020, 14:00

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что минувшей ночью, с 10 на 11 августа, на всей территории страны были задержаны 2000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY.

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"Всего в стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - заявили в ведомстве.

По официальной информации, крупнейшими были акции протеста в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

МВД сообщает, что во время столкновений пострадал 21 силовик, пятеро госпитализированы.

Напомним, в ночь на вторник по всей Беларуси продолжились протесты. В Минске силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах столицы. В результате противостояния один демонстрант погиб.

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Соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Вильнюс. В команде сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение. В следующем она с листа зачитала обращение, в котором призывает людей не выходить на протесты.

Сегодня появились сообщения о ряде забастовок на крупных предприятиях.

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