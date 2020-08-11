У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу за тиждень зросла на 55%
У Нідерландах за минулий тиждень кількість нових підтверджених випадків коронавірусу підскочила на 55%.
Про це оголосили органи охорони здоров’я країни у вівторок 11 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch Review.
За останній тиждень у Нідерландах підтвердили 4036 нових випадків коронавірусу - це значне зростання у порівнянні з попереднім тижнем, коли було зафіксовано 2588 інфекцій.
Стрімке поширення вірусу спостерігається з моменту ослаблення карантинних заходів минулого місяця.
Крім того, минулого тижня було зафіксовано 9 випадків смерті від коронавірусу - порівняно з 6 попереднього тижня.
Водночас кількість госпіталізацій хворих з коронавірусом зменшилася від 44 до 38.
Нагадаємо, влада кількох муніципалітетів Нідерландів попросила мешканців утриматися від поїздок на пляжі, оскільки вони переповнені і там неможливо забезпечити санітарні вимоги щодо коронавірусу.