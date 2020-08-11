В Нидерландах количество новых случаев коронавируса за неделю выросло на 55%
В Нидерландах за прошедшую неделю количество новых подтвержденных случаев коронавируса подскочило на 55%.
Об этом объявили органы здравоохранения страны во вторник 11 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch Review.
За последнюю неделю в Нидерландах подтвердили 4036 новых случаев коронавируса - это значительный рост по сравнению с предыдущей неделей, когда было зафиксировано 2588 инфекций.
Стремительное распространение вируса наблюдается с момента ослабления карантинных мер в прошлом месяце.
Кроме того, на прошлой неделе было зафиксировано 9 случаев смерти от коронавируса - по сравнению с 6 на предыдущей недели.
В то же время количество госпитализаций больных с коронавирусом уменьшилось от 44 до 38.
Напомним, власти нескольких муниципалитетов Нидерландов попросили жителей воздержаться от поездок на пляжи, поскольку они переполнены и там невозможно обеспечить санитарные требования.